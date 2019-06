L'Iran menace d'un embrasement régional en cas d'attaque américaine

"Tirer une balle en direction de l'Iran mettra le feu aux intérêts de l'Amérique et de ses alliés" dans la région, a déclaré le général de brigade Abolfazl Shekarchi, porte-parole de l'état-major conjoint des forces armées iraniennes dans un entretien à l'agence Tasnim.

"Nous étions armés et prêts à riposter (dans) la nuit (de jeudi à vendredi) contre trois sites différents quand j'ai demandé combien (de personnes) allaient mourir", a-t-il raconté dans une série de tweets détaillés.

En dépit des affirmations répétées des Etats-Unis et de l'Iran selon lesquelles ils ne cherchent pas la guerre, l'escalade et la multiplication des incidents dans le Golfe font craindre un embrasement.

Anéantissement

D'autant que des deux côtés, on multiplie les déclarations incendiaires.

Le président Trump a ainsi réaffirmé qu'il ne souhaitait pas la guerre avec l'Iran mais que si elle éclatait elle provoquerait "un anéantissement comme on n'en a jamais vu avant".

Le général Shekarchi a affirmé pour sa part que "si l'ennemi (...) fait l'erreur" d'attaquer, "l'Amérique, ses intérêts et ceux de ses alliés seront consumés par (le) feu" qu'il aura contribué à allumer.

L'Iran affirme disposer de "preuves irréfutables" montrant que le drone américain abattu était entré dans son espace aérien et a écrit au secrétaire général et au Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer une action américaine "provocatrice" et "très dangereuse".