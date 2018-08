L'Iran prêt à chercher de nouveaux débouchés pour son pétrole

L'Iran cherche des solutions pour vendre son pétrole et en transférer les revenus, après la décision des Etats-Unis de prendre des sanctions contre le secteur bancaire et celui de l'énergie de la république islamique, a déclaré le vice-président iranien ce dimanche. "Nous espérons que les pays européens seront en mesure de tenir leurs engagements mais si cela n'est pas le cas, nous chercherons des solutions pour vendre notre pétrole et en transférer les revenus ", a dit Eshaq Jahangiri, cité par l'agence de presse Irna.

De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères,Mohammed Javad Zarif, a estimé ce dimanche que le nouveau "groupe d'action Iran" créé au sein du département d'Etat américain pour renverser, selon lui, le gouvernement iranien ne parviendrait pas à ses fins. S'exprimant lors du 65e anniversaire du coup d'Etat soutenu par les Etats-Unis, qui avait renversé le Premier ministre nationaliste Mossadegh en 1953 et ramené au pouvoir le shah Mohammed Reza Pahlavi, Zarif a promis que l'histoire ne se répéterait pas. "Il y a 65 ans aujourd'hui, les Etats-Unis renversaient le gouvernement populaire et démocratiquement élu du Dr. Mossadegh, rétablissant la dictature et la soumission des Iraniens pour 25 ans. Aujourd'hui un 'groupe d'action' rêve de faire la même chose par la pression, la désinformation et la démagogie. Plus jamais", écrit Zarif sur Twitter.