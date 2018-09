L'Iran promet une réponse "terrible" après un attentat meurtrier revendiqué par l'EI

Téhéran a dénoncé un acte "terroriste" et accusé un "régime étranger" soutenu par Washington d'être derrière l'attentat, qui a fait également des dizaines de blessés, dont plusieurs dans un état grave. L'attaque survient dans un climat de tensions très fortes entre l'Iran et les États-Unis, qui s'apprêtent à intensifier début novembre leurs sanctions contre la République islamique.

L'attaque, menée dans la matinée à Ahvaz, la capitale de la province du Khouzestan, peuplée majoritairement d'Arabes, a été revendiquée par le groupe extrémiste sunnite EI via son organe de propagande.

"La réponse de la République islamique à la moindre menace sera terrible", a déclaré M. Rohani. "Ceux qui fournissent un soutien en matière de renseignement et de propagande à ces terroristes devront en répondre". Le ministre des Affaires étrangères iranien avait plus tôt mis en cause un régime étranger soutenu par Washington.