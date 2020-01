"L'Iran va se venger, mais sans affronter directement les Etats-Unis"

"Les alliés ont appelé à la retenue et à la désescalade. Un nouveau conflit ne serait dans l’intérêt de personne, donc l’Iran doit s’abstenir de davantage de violence et de provocations."

La Commission européenne a appelé ce lundi l’Iran et les Etats-Unis "au dialogue" et "à la désescalade". Le même jour, les ambassadeurs des 29 pays de l’Otan ont tenu une réunion extraordinaire à propos de cette crise. "Les alliés ont appelé à la retenue et à la désescalade. Un nouveau conflit ne serait dans l’intérêt de personne, donc l’Iran doit s’abstenir de davantage de violence et de provocations", a dit le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg.