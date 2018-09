L'administration Trump donne une nouvelle claque à l'Autorité palestinienne

"Les dirigeants de l'OLP ont condamné le plan de paix américain sans même l'avoir encore vu et ont refusé de parler avec le gouvernement américain au sujet de ses efforts de paix"

Selon les Américains, les dirigeants palestiniens n'auraient pas engagé de "négociations directes et significatives avec Israël", comme l'explique ce lundi la porte-parole du département d'Etat américain, Heather Nauert, donnant ainsi la position officielle de l'administration Trump. Elle ajoute, "les dirigeants de l'OLP ont condamné le plan de paix américain sans même l'avoir encore vu et ont refusé de parler avec le gouvernement américain au sujet de ses efforts de paix". Celui-ci, intitulé l'"Accord du siècle". Il avait été retoqué par le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas qui le considérait comme la "claque du siècle".

La mission palestinienne basée dans la capitale américaine est dans l'obligation de demander tous les six mois aux autorités américaines le renouvellement de son statut. Celui-ci avait été menacé de fermeture une première fois en novembre 2017. Saëb Erekat, le numéro deux de l'OLP et déjà présent lors des négociations pour la paix sous Yasser Arafat, dénonce une "escalade dangereuse". Il faut dire que l'organe palestinien est considéré par la communauté internationale comme comme l'unique représentant du peuple palestinien. Les représentants palestiniens craignent donc de ne plus être entendus sur la scène internationale.