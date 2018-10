L'affaire Khashoggi attise les tensions entre Istanbul et Ryad

La police turque estime que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi , critique du pouvoir de Ryad et porté disparu depuis mardi à Istanbul, a été tué au consulat de son pays, selon une source proche du gouvernement, une information rapidement démentie par Ryad et que ses proches espèrent fausse.

"La police estime dans ses premières conclusions que le journaliste a été tué au consulat par une équipe venue spécialement à Istanbul et repartie dans la même journée", à indiqué cette source à l'AFP.

La police turque avait affirmé un peu plus tôt qu' un groupe de 15 Saoudiens avait fait mardi l'aller-retour à Istanbul et se trouvait au consulat en même temps que Jamal Khashoggi, qui n'a, selon la police, jamais quitté la représentation diplomatique.

"Le responsable a démenti avec force ces accusations sans fondement", selon SPA. L'agence a ajouté qu' une équipe d'enquêteurs saoudiens se trouvait en Turquie et travaillait avec les autorités locales.

"Nous n'avons rien à cacher"

M. Khashoggi s'est exilé aux Etats-Unis l'année dernière redoutant une arrestation, après avoir critiqué certaines décisions de Mohammed ben Salmane et l'intervention militaire de Ryad au Yémen.

"Il est allé au consulat avec un rendez-vous, donc ils savaient quand il y serait", explique à l'AFP un proche du journaliste, Yasin Aktay, également une figure du Parti de la Justice et du Développement (AKP, au pouvoir).

"Crime d'Etat"

"Si les informations sur l'assassinat de Jamal sont vraies, c'est un acte monstrueux et incompréhensible", a déclaré dans un communiqué Fred Hiatt, directeur de la rubrique opinion du Washington Post.

"Jamal était --ou, comme nous l'espérons, est-- un journaliste courageux et engagé. Il écrit par amour pour son pays, et une foi profonde dans la dignité humaine et la liberté", poursuit M. Hiatt.