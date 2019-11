L'agence de presse de l'Etat islamique Amaq détruite par la Belgique

Le parquet fédéral belge et Europol ont lancé une cyberattaque sur l'Amaq, le serveur de l'agence de presse du groupe terroriste État islamique l'EI.

"De nombreux comptes ont été désactivés et des sites web ont été mis hors d'état de nuire", a déclaré ce lundi matin Eric Van Der Sypt, porte-parole du parquet fédéral. Le parquet fédéral avait déjà lancé une cyberattaque sur Amaq en 2018, mais l'agence de presse et les sites et comptes annexés avaient été réactivés peu de temps après.