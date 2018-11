L'étau islamiste se resserre sur Israël

Reportage | Lundi, le Hamas a tiré un déluge de roquettes sur le sud d’Israël. Au nord, en Syrie, le Hezbollah et l’Iran installent un arsenal dirigé contre la Terre promise, alimentant la peur et le feu couvant de la guerre.

"Les Palestiniens pourraient faire quelque chose de formidable avec Gaza. Mais le Hamas veut tout Israël. Ashkelon, Ashdod, Tel Aviv, Jérusalem… Ils veulent jeter les juifs hors de Palestine. Tant que ce sera le cas, la paix ne sera pas possible", confie Joel Keider. Son village, le "moshav" de Netiv HaAsara, est la cible de roquettes tirées par le Hamas et le Djihad islamique. Il compte cinquante abris.

Nous sommes dans le désert du Néguev, à six cents mètres de la bande de Gaza. La frontière est marquée par un mur de béton de deux kilomètres prolongé jusqu’à la mer d’une clôture métallique équipée de caméras et de détecteurs de mouvement.

"Vous voyez, tout est calme dans le village. Les enfants jouent. Mais nous mentons. Nous avons peur des balles et des roquettes." Joel keider habitant de netiv haasara

Le vrombissement d’un drone de surveillance rappelle la précarité de la zone de conflit à basse intensité. L’engin tourne 24 heures sur 24. Des dirigeables blancs bourrés d’électronique surplombent le territoire. "Ce mur nous défend contre les balles. Mais il ne nous protège pas des roquettes. Ce mur est affreux", dit Joel Keider. "Nous entendons d’ici les tirs d’entraînements des terroristes. Au début, ils tiraient des roquettes sur les villages. Aujourd’hui, ils envoient des missiles jusque Tel Aviv".

Dans les années nonante, Joel Keider habitait dans le Sinaï, au sud de Gaza. Après les Accords de Camp David de 2000, sa famille a été déplacée de l’autre côté de la bande. "Quand nous sommes arrivés, nous étions bien. Les Palestiniens étaient nos amis, ils travaillaient avec nous dans les champs. Nous n’aurions jamais pensé que les choses tourneraient aussi mal". En 2002, éclate la deuxième Intifada. "Nous avons senti que quelque chose n’allait pas avec les Palestiniens". En 2005, suite à des affrontements, les Israéliens quittent Gaza après 38 ans d’occupation. La frontière est dressée pour empêcher le passage de terroristes, des attentats kamikaze du Hamas ayant eu lieu dans le pays. Un blocus israélien empêche la plupart des Gazaouis de quitter la zone.

Vue en plein écran Un bus israélien touché par un tir d'obus en provenance de la bande de Gaza, le 12 novembre dernier. ©AFP





Les tirs de roquettes se sont multipliés. "Elles n’ont l’air de rien, mais elles tuent", dit-il, en brandissant l’une d’elles. "Ils mettent des enfants aux postes de lancement pour empêcher l’armée de les toucher."

La peur suinte de part et d’autre de la frontière pour s’insérer dans les esprits des populations israéliennes et palestiniennes. "Quand une roquette explose près de vous, vous ne l’oubliez jamais. Je connais un enfant à qui c’est arrivé. Il ne passe plus devant une fenêtre et se cache sans arrêt", dit-il. "Vous voyez, tout est calme dans le village. Les enfants jouent. Mais nous mentons. Nous avons peur des balles et des roquettes."

Chaque vendredi, les hommes du Hamas manifestent à la frontière accompagnée de femmes et d’enfants, leur scénographie de flammes et de nuages noirs se répète inlassablement. Parfois, lorsqu’ils touchent la barrière, l’armée israélienne tire.

Dissociés par la terreur, Israéliens et Palestiniens se sont perdus sur le chemin de la paix. La peur et le traumatisme des souffrances passées entretenu au sein des populations juives et palestiniennes par les extrémistes, sont les ressorts de ce conflit ancien de septante ans.

Terroristes islamistes et extrême droite israélienne, attisent la haine. L’opinion internationale, drapée de la lutte de l’un ou l’autre camp, envenime le plus souvent la déchirure comme un tifosi pousse son idole à la faute. Dans le monde, l’antisémitisme renaît avec le soutien aveugle aux actions du Hamas. Tandis que d’odieux profiteurs font commerce de cette guerre.

"La paix est possible"

Vue en plein écran Un Palestinien attaque l'armée isaëlienne à la fronde, au Nord de la bande de Gaza, fin octobre. ©AFP

"Le Hamas amène des enfants à la frontière. Moi, si j’y amenais mon fils je serais arrêté par la police", lâche Joël Keider, "pourtant la paix est possible. Il faut oublier, comme nous l’avons fait et comme vous l’avez fait avec les Allemands. C’est une bonne chose de donner de la terre pour avoir la paix". A quelles conditions? "Nous voulons la garantie que le Hamas ne fera pas la même chose avec Israël qu’il a fait avec Gaza quand nous le leur avons rendue".

Il désigne l’entrée d’un tunnel creusé par le Hamas à 40 mètres de profondeur, avec du ciment. Les travaux ont coûté des millions. "Je veux bien aider les Palestiniens, leur donner de l’argent. Mais le Hamas a mis la main sur eux et va prendre cet argent pour acheter des armes. Les Gazaouis en ont marre du Hamas. Mais ont-ils le choix?"

"Le Hezbollah est plus fort que jamais, je le vois quotidiennement." Sarit Zehavi Lieutenant-colonel de réserve de l’armée israélienne

Nous nous rendons à la frontière. "Regardez ces immeubles. Le Hamas nous observe pour l’instant. Tout est calme. Mais tout peut basculer en une seconde. Ces derniers mois, ils ont tiré 500 roquettes."

Quatre jours après cet entretien, le Hamas tirait plus de quatre cents roquettes sur Israël après une incursion ratée des forces spéciales israéliennes à Gaza. Les Israéliens ont répondu à ce déluge de feu par des tirs de chars et d’avions tuant au moins sept Palestiniens. Un accord de cessez-le-feu a été conclu, emportant le ministre de la Défense israélien, l’ultranationaliste Avigord Lieberman. Les tensions ont ramené la région à la guerre de 2014. Le gouvernement Netanyahu est fragilisé. Le Hamas crie victoire. Son arsenal de 20.000 roquettes peut encore déstabiliser Israël.

La menace du Hezbollah

Vue en plein écran Un drapeau du Hezbollah flotte sur le village libanais de Maroun al-Ras. De l'autre côté de la frontière, les colonies israéliennes. ©EPA

La bande de Gaza n’est pas la seule zone d’instabilité menaçant, plus que jamais, de plonger la région dans le chaos. Nous nous rendons au nord, à la frontière libanaise, où est installé le Hezbollah (le parti de Dieu), le groupe islamiste chiite, reconnu comme organisation terroriste par les Etats-Unis et l’Europe. Avec son armée de 25.000 hommes, il exerce son emprise sur le Liban où il a gagné les dernières élections.

Dans le Kibboutz de Misgav Am, à dix mètres de la frontière, nous observons des maisons rurales d’apparence paisible. "Le Hezbollah y cache des postes de tirs de roquettes dirigés vers Israël", dit Sarit Zehavi, lieutenant-colonel de réserve de l’armée israélienne. "Les casques bleus de la FINUL ne sont pas autorisés à entrer dans les maisons pour les désarmer. Pour cela, il faut le feu vert du gouvernement libanais et donc l’accord du Hezbollah", ajoute-t-elle. Dans une grange, à cent mètres, les hommes du Hezbollah nous observent.

"L’équipement vient d’Iran, il est livré par les Gardiens de la révolution islamique." Jonathan Conricus Porte-parole de l’armée israélienne

"Le Hezbollah est plus fort que jamais, je le vois quotidiennement. Ils détiennent 120.000 roquettes, dont 50.000 cachées dans la zone contrôlée par la FINUL", explique-elle. Certaines roquettes sont équipées de système de guidage leur permettant de frapper n’importe où en Israël. Le Hezbollah, financé par l’Iran, ne reconnaît pas le droit d’Israël à l’existence. Mais il n’ira pas à la guerre tant qu’ils ne seront pas capables de battre Israël.

Sept mille de ses soldats ont pris position en Syrie pendant la guerre. Ils sont appuyés par les Gardiens de la révolution iraniens équipés de missiles puissants et de drones armés. En mai, pour la première fois les Iraniens ont tiré une trentaine d’ogives sur le plateau du Golan, le territoire syrien occupé par Israël depuis la Guerre des Six Jours en 1967. Le Dôme d’Acier, le système de défense antiaérienne de Tsahal, en a intercepté un certain nombre.

Ici, plus rien ne sera jamais comme avant. Le conflit syrien a bouleversé la donne au Moyen Orient, amenant les armées russes et iraniennes aux portes d’Israël. "Au contact des Russes, le Hezbollah est passé du stade de groupe terroriste à celui d’armée terroriste", ajoute Sarit Zehavi.

Du toit du QG de Tsahal à Tel Aviv, Jonathan Conricus, porte-parole de l’armée israélienne, scrute le nord. "Ce serait leur accomplissement de frapper ce bâtiment d’un missile", dit-il. Les renseignements ont localisé les usines de fabrication de missiles en Syrie. "Il y en a une dans un garage, une autre proche de l’aéroport de Damas et une cachée dans un stade de football. L’équipement vient d’Iran, il est livré par les Gardiens de la révolution islamique. Ils installent des drones armés et des missiles sol-sol à Palmyre". En cas d’invasion, Israël, dont l’armée supplante les forces régionales, a promis de détruire toutes les infrastructures du pays d’origine.

Dans cette partie du monde, plus rien ne sera jamais comme avant. "On est en plein tremblement de terre", raconte Emmanuel Nahshon, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Ce diplomate expérimenté deviendra cet été ambassadeur d’Israël en Belgique.

"Nous avons désormais la Russie comme voisin, et il faut en tenir compte." Eyal Ziser Vice-recteur de l’Université de Tel Aviv

"Nous commençons à peine à voir comment se redessine la région", dit-il, "la Syrie se retrouve avec de multiples acteurs sur son territoire. Russes, Iraniens, Hezbollah. Et ils vont y rester dans les années à venir". La frontière nord est de plus en plus menaçante. La paix avec la Palestine soulagerait Israël, mais elle est d’autant plus compliquée que les Palestiniens sont divisés et plus faibles que jamais. "Nous attendons le plan de Trump".

Ce bouleversement a provoqué une convergence inédite entre Israël et les pays arabes, soucieux de stabilité. "Israël a cessé d’être l’ennemi du monde arabe", ajoute-t-il, "nous sommes tous d’accord pour dire que le danger c’est l’Iran et l’islamisme radical".

"Les réfugiés ne pourront pas rentrer en Syrie"

Vue en plein écran Des soldats israéliens observent un cortège de réfugiés syriens se diriger vers la frontière, pour demander refuge en Israël. ©EPA

Israël a connu 40 ans de paix avec la Syrie. "Cet équilibre a changé. Bachar doit sa survie à des acteurs dont les intérêts sont différents des nôtres", dit Emmanuel Nahshon. La Russie est incontournable en Syrie, mais "Poutine ne peut imposer sa volonté à l’Iran, dont il a besoin pour maintenir Bachar en place". Téhéran poursuit une autre stratégie. "L’Iran souhaite embraser la région pour pallier à ses problèmes internes", conclut-il.

L’Iran utilise le Hezbollah pour renforcer sa présence et créer un axe chiite jusqu’à la Méditerranée. De source israélienne, ils sont occupés à déplacer les populations en Syrie. Des dizaines de milliers d’Irakiens et d’Afghans sont installés à la place des réfugiés partis en Turquie et en Europe. Les six millions de réfugiés syriens feront les frais de ce remodelage. "Bachar n’est pas intéressé par leur retour", confie Eyal Ziser, vice-recteur de l’Université de Tel Aviv, expert du Moyen Orient. "Les réfugiés vont perdre leurs propriétés et ne pourront pas rentrer en Syrie".

L’Iran et la Russie, soucieuse de conserver ses bases en Syrie et son accès aux mers chaudes, peuvent compter sur Bachar al Assad. Le dirigeant alaouite est ancré au pouvoir, s’appuyant sur un clan indéfectible et une armée fidèle.