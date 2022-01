L'inflation turque atteint 36% en décembre, un record en 20 ans

En Turquie, l'inflation en décembre a atteint 36,08% sur un an, dans le sillage de la dégringolade de la livre turque. C'est du jamais vu depuis 2002.

Mauvaise surprise: alors que les analystes attendaient une inflation à 27,36%, la hausse des prix à la consommation a atteint 36,08% sur un an en décembre en Turquie, un record depuis vingt ans , selon les chiffres officiels publiés ce lundi.

Cette inflation, plus de sept fois supérieure à l'objectif initial du gouvernement, s'explique par la chute de la livre turque qui a perdu plus de 45% face au dollar sur un an.