L'offensive turque rebat les cartes en Syrie

1/ Pourquoi une intervention turque?

La Turquie avance deux raisons majeures à son intervention militaire dans le nord-est de la Syrie. D’une part, garantir sa sécurité avec la création d’un "corridor de paix" de 120 km de long et 30 km de large au sud de sa frontière avec la Syrie, entre l’Euphrate et la frontière irakienne. Le président Erdogan veut éliminer de cette zone les combattants kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), décisifs dans la lutte contre l’État islamique (EI) mais considérés par la Turquie comme une organisation terroriste liée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). D’autre part, Ankara veut relocaliser entre 1 et 2 millions de réfugiés syriens actuellement en Turquie dans cette zone tampon au nord-est de la Syrie.