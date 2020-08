La Belgique débourse 5 millions supplémentaires pour le Liban

Une conférence des donateurs a été organisée dimanche pour venir en aide au Liban meurtri par la tragédie de Beyrouth. Sur place, une ministre a démissionné alors que la colère de la population ne faiblit pas.

Cinq jours après la gigantesque explosion de Beyrouth qui a fait au moins 158 morts et des milliers de blessés, et dans le sillage de son déplacement jeudi dans la capitale libanaise sinistrée, le président français Emmanuel Macron a appelé à "agir vite et avec efficacité" pour que l'aide "aille très directement et en toute transparence à la population", lors d'une visioconférence internationale de soutien au Liban meurtri.

30 millions d'euros La Commission européenne a annoncé dimanche débloquer 30 millions supplémentaires d'aide humanitaire pour le Liban.

La Commission européenne a ajouté dimanche 30 millions d'euros aux 33 millions alloués vendredi pour financer l'aide d'urgence au Liban, a annoncé le commissaire Janez Lenarcic chargé de l'aide humanitaire lors de cette conférence.

Pour sa part, la Belgique a ajouté 5 millions d'aide humanitaire supplémentaire. "Nous le ferons par l'intermédiaire d'organisations partenaires multilatérales dans les secteurs où les besoins de la population libanaise sont les plus importants: en termes médicaux, bien sûr, mais aussi en termes de distribution de nourriture et de reconstruction de logements et d'infrastructures", a déclaré le ministre de la coopération au développement, Alexander De Croo. Comme plusieurs autres pays, la Belgique a déjà envoyé un avion-cargo C130 à Beyrouth vendredi soir avec du matériel médical et humanitaire urgent. Il a également été décidé de débloquer un million d'euros pour la Croix-Rouge.

Démission

Au Liban même, face à l'ampleur du drame et l'ire de la population, qui réclame le départ depuis des mois de l'ensemble d'une classe dirigeante accusée de corruption, d'incompétence et de négligence, la ministre de l'Information, Manal Abdel Samad, a présenté sa démission. Selon des médias locaux, le Premier ministre Hassan Diab a lui rencontré plusieurs membres de son gouvernement et examine encore la situation avant de trancher sur une éventuelle démission collective de son cabinet. Face à la montée de la contestation, Hassan Diab, a annoncé samedi soir qu'il allait proposer des élections parlementaires anticipées.

Manifestations

Dimanche, sur l'emblématique place des Martyrs, des centaines d'hommes, femmes et enfants se sont à nouveau rassemblés, brandissant des drapeaux libanais, sur fond de chants patriotiques. Des tentes ont été installées pour distribuer du pain, de l'eau et des repas chauds. Mais la mobilisation semble moindre, en début de soirée, que celle de la veille. Samedi, des milliers de manifestants avaient brandi sur la même place des balais et pelles, à l'heure où la population doit elle-même mener les opérations de nettoyage, le gouvernement n'ayant pris selon elle aucune mesure.