La Libye objet de tensions entre l'Egypte et la Turquie

La France et l’Italie n’apprécient pas les velléités d’expansion d’Erdogan.

Un deuxième accord entre la Libye et la Turquie, validé le même jour, permet à la Turquie d’étendre ses frontières maritimes dans une zone de Méditerranée orientale où d’importants gisements d’hydrocarbures ont été découverts ces dernières années autour de Chypre. Cet accord a provoqué la colère d’Athènes, qui y voit un élément "perturbateur" pour la paix dans la région.

La France et l’Italie, plus discrètes, n’apprécient pas les velléités d’expansion d’Erdogan. Ces grands États n’ont rien perdu de leurs ambitions dans cette partie du monde.

Bras de fer entre la Turquie et l’Egypte

L‘élément d’instabilité le plus important vient de l’affrontement par procuration entre la Turquie et l’Egypte, le principal allié du maréchal Haftar. L’accord d’Ankara et de Tripoli pourrait aggraver les tensions entre les deux grands pays. Un déplacement de troupes turques en Libye n’est pas du goût du Caire. "Nous n’autoriserons personne à contrôler la Libye, c’est une question qui relève de la sécurité nationale de l’Égypte", a dit mi-décembre le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Derrière l’Egypte, la Russie. Selon Erdogan, Haftar bénéficierait du soutien de mercenaires russes du groupe de sécurité Wagner.