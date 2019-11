La Syrie au cœur de la rencontre entre Trump et Erdogan

"Nous sommes amis depuis longtemps", a-t-il insisté en l’accueillant dans le Bureau ovale. L’annonce du retrait américain de Syrie et l’offensive turque anti-Kurdes qui a immédiatement suivi le 9 octobre ont pourtant compliqué un peu plus encore les relations entre les deux alliés de l’Otan. Sous pression des républicains, Donald Trump a dû rétropédaler et appeler Ankara à la retenue. "Ne jouez pas au dur! Ne faites pas l’idiot!", a-t-il alors écrit à Erdogan dans une lettre devenue célèbre pour son verbe peu diplomate. Devant la Maison-Blanche, des manifestants ont dénoncé cette visite que des élus avaient appelé à annuler et demandé au Président américain de protéger les Kurdes.