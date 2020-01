La Turquie envoie des forces en Libye

La Turquie annonce l’envoi de troupes en Libye. Pour l’instant, il s’agit de conseillers, de drones et de quelques forces spéciales. L’Europe craint une "escalade imminente de la violence".

Le ministre des Affaires étrangères turc Mevlut Cavusolglu a annoncé lundi le déploiement de troupes turques sur le sol libyen. Il serait question, dans un premier temps, d’experts militaires et d’éléments des forces spéciales, qui viennent renforcer des équipes de conseillers déjà sur place depuis avril dernier.

Le parlement turc a voté le 2 janvier une loi autorisant la Turquie à intervenir en Libye pour soutenir le gouvernement d’union nationale (GNA) dirigé par Fayez el-Sarraj et reconnu par l’ONU. Dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan annonçait le début imminent du déploiement "au sol, sur mer et dans les airs" . La loi, au contenu très flou, lui laisse tout pouvoir de décision.

"Il est plus urgent que jamais de travailler véritablement à une solution politique à la crise en Libye."

Les forces turques combattront celles du maréchal Haftar, soutenu, par la Russie, la France, l’Egypte et les Emirats arabes unis.

Le conflit local entre l’est et l’ouest de la Libye semble attirer de plus en plus les tensions entre puissances étrangères qui s’étaient jusqu’ici focalisées sur la Syrie.