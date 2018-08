La bataille d'Idlib aura-t-elle lieu?

Même filtrée par l’application WhatsApp, la force de caractère de la jeune syrienne de 26 ans semble insondable. Car autour de la région du nord-ouest de la Syrie où vivent entre 2,5 et 3,3 millions de personnes dont plus d’un million de déplacés, les signaux avant-coureurs d’un énième massacre se multiplient.

Revenir sous la tutelle de l’état

Dans la seule journée du 10 août, un raid aérien a fait 53 victimes dont 28 enfants au nord-est d’Idlib et une pluie de missiles s’est abattue dans les bourgs agricoles du sud provoquant des déplacements massifs. Au même moment, 2.600 membres des forces spéciales de l’armée syrienne étaient transférés de Deraa vers les portes de la province où s’agglutinent quelque 70.000 hommes armés membres d’une opposition fragmentée , dont le spectre s’étend de l’armée syrienne libre (ASL) aux extrémistes de Hayat Tahrir el-Cham (HTS) et de Hurras ad-Din, groupe dissident regroupant les déçus de la rupture de l’allégeance de HTS à Al-Qaïda.

La veille, les habitants d’Idlib avaient vu pleuvoir des tracts les appelant à revenir sous la tutelle de l’État: "Votre coopération avec l’armée arabe syrienne vous libérera de la domination des activistes et des terroristes et protégera votre vie et celle de vos familles" , annonçait le message signé par le commandement de l’armée syrienne.

Gonflé par la reprise de Deraa au sud, berceau du soulèvement populaire syrien débuté en mars 2011, le gouvernement syrien entend reconquérir l’ensemble du territoire en poursuivant vers le nord-ouest. "Idlib est désormais notre but" , a déclaré Bachar el-Assad fin juillet à la presse russe à propos de la province où les civils et groupes armés des zones rebelles récupérées par le régime ont été déplacés de force.

Sur place, cet appel à la réconciliation laisse de marbre selon Nibal, de Women Now: "Personne ne sait ce qui nous attend, mais les habitants craignent avant tout l’entrée du régime à Idlib, car les trois quarts d’entre eux sont de l’opposition et ont peur d’être arrêtés." Lieutenant-colonel de la 13e division de l’ASL, Ahmad Saoud martèle depuis Maarat el-Numan: "La situation d’Idlib n’est pas la même que dans le reste de la Syrie. Ici, il y a plus de trois millions de citoyens recherchés par le régime. Si l’armée essaie de pénétrer, tous les groupes armés ne vont faire qu’une seule main pour défendre nos familles et notre territoire", prévient-il par WhatsApp.