La crise politique continue en Israël

Au lendemain des quatrièmes élections en deux ans, les divisions se creusent entre les pro et anti-Netanyahou. Pour obtenir une petite majorité gouvernementale, le Premier ministre sortant doit réaliser une alliance improbable.

Une pandémie a traversé le pays, mais peu de choses ont changé en Israël. Les résultats des nouvelles élections confirment les divisions profondes entre pro et anti-Bibi (le surnom du Premier ministre sortant). Tacticien hors pair, Benyamin Netanyahou a mené une "campagne brillante", selon Anshel Pfeffer, auteur d'une biographie du Premier ministre. Mais il n'a pu compter que sur les électeurs acquis d'avance: "La campagne de vaccination n'était pas suffisante pour faire changer d'avis les anti-Bibi ou encore leur faire oublier la mauvaise gestion de la crise sanitaire avant l'arrivée des vaccins", selon le journaliste. Au total, 57% des Israéliens ont voté pour des formations qui appellent au départ de Netanyahou. Son parti, le Likoud, a perdu 6 sièges par rapport aux élections de mars 2020, et son bloc de droite n'atteint pas le nombre des 61 députés requis pour former une coalition.

Mais tout n'est pas perdu pour Netanyahou. Il semble être mieux placé pour former un gouvernement que son rival Yaïr Lapid, qui fédère autour de lui des formations anti-Bibi trop hétérogènes. Benyamin Netanyahou devra néanmoins jouer les grands écarts, réunissant sous une même coalition des islamistes arabes et des suprématistes juifs.

Glissement vers l'extrême droite

Ils avaient été bannis de la politique pendant des décennies, mais ils font leur grand retour. Des partisans racistes et homophobes du suprémaciste juif Meir Kahane vont entrer au Parlement israélien, avec la formation d'extrême droite des sionistes religieux. Le kahaniste Itamar Ben-Gvir pourrait même obtenir un portefeuille ministériel. Pour Samy Cohen, politologue spécialiste d'Israël, "leur entrée au Parlement est très préoccupante pour l'avenir de la démocratie israélienne. Ils sont encore plus virulents que Netanyahou dans les attaques contre les journalistes et la justice".

Même si le glissement de la société israélienne vers la droite est frappant, la gauche a sauvé la mise lors de ce scrutin. Elle obtient de meilleurs scores que dans les prédictions des sondages: "Beaucoup d'électeurs qui pensaient voter Yesh Atid (centre), ont finalement choisi le Meretz (gauche radicale) et le Parti travailliste (centre gauche), par peur que la gauche ne disparaisse", selon Samy Cohen.

Un parti arabe faiseur de rois?

Le principal enseignement de ces élections est le changement de paradigme dans le secteur arabe. Le parti islamiste Raam pourrait soutenir Netanyahou et lui offrir assez de députés pour former un gouvernement. Son leader, Mansour Abbas, se retrouve en improbable faiseur de rois, avec l'appui d'une partie de ses électeurs. Selon le chercheur Arik Rudnitzky, 46% des Arabes israéliens sont favorables à ce qu'un parti arabe rejoigne n'importe quelle coalition, tant qu'elle bénéficie à la société arabe pour faire diminuer les violences et améliorer les conditions socio-économiques. Le conflit israélo-palestinien passe aujourd'hui au second plan.

