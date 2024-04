La frappe de trop qui ronge le soutien occidental à Israël

La mort de six humanitaires dans une frappe de l’armée israélienne suscite colère et exaspération chez les occidentaux.

Des excuses inédites

Mardi, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reconnu une frappe non intentionnelle, tout en estimant que "cela arrive en temps de guerre". Dans la soirée, le président Isaac Herzog avait fait part de "sa profonde tristesse et ses excuses sincères". Et mercredi, le chef d'état-major, Herzi Halevi, a reconnu que l'armée avait commis "une grave erreur" et annoncé une enquête menée par un organisme indépendant.