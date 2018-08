La "loi de blocage" allégera l'impact des sanctions américaines contre l'Iran

Mardi à 6h du matin ou lundi à minuit heure de Washington, le premier train de sanctions américaines entrera en vigueur. Elles frapperont l’automobile, les devises, l’or et d’autres métaux. Dès cet instant, l’administration Trump se réserve le droit de poursuivre toute entreprise américaine et toute filiale active en Iran dans ces secteurs. C’est la conséquence de la sortie des Etats-Unis , le 8 mai dernier, de l’accord sur le nucléaire conclu avec l’Iran en 2015.

Les relations entre les Etats-Unis et l’Iran sont émaillées d’une litanie de sanctions depuis la révolution de 1979. Mais cette fois, Washington, en guerre commerciale avec le reste du monde depuis l’arrivée de Donald Trump, fait cavalier seul . L’Iran, les États européens signataires (Royaume-Uni, France, Allemagne), la Chine et la Russie se considèrent toujours liés par l’accord sur le nucléaire.

La riposte européenne

Un désastre économique

Ces sanctions sont un désastre. Plusieurs géants européens ont déjà déserté l’Iran, comme le groupe pétrolier Total , l’armateur Maersk et le constructeur automobile Peugeot . Total, qui était le premier à renouer contact avec Téhéran, a abandonné le projet South Pars 11, de 40 millions d’euros d’investissements, cédé au chinois CNPC . Plus de 90% des financements du groupe français dépendent de banques américaines. Hors de question de se fâcher avec l’Oncle Sam .

Plus de 100 entreprises

Plus d’une centaine d’entreprises wallonnes sont actives en Iran, selon l’Awex, l’Agence wallonne à l’exportation. Les sanctions vont saper les efforts d’une grande partie d’entre elles. "Nos exportations devraient reculer d’environ 30%" , dit Christophe Smitz, attaché économique de l’Awex à Téhéran. "Beaucoup de contrats d’entreprises wallonnes signés en 2017 ne verront pas le jour . " Les sanctions ont un effet indirect. "Même si une entreprise européenne y échappe, elle ne peut plus traiter avec des partenaires américains " .

L’efficacité de la "loi de blocage" est limitée. "Une entreprise européenne active sur le marché américain n’en tirera pas parti aux Etats-Unis" , poursuit-il. Une entreprise wallonne liée aux Etats-Unis s’est ainsi empressée de livrer son aluminium avant l’échéance du 6 août. "Le deuxième train de sanctions est encore plus redouté" , ajoute Christophe Smitz. Prévu le 4 novembre , il portera sur les banques, le système Swift et les achats de pétrole.

L’Awex est pessimiste. "Nous conseillons aux entreprises d’être prudentes. Mais il n’y a pas de recette miracle, et ce pays devient de plus en plus compliqué à prospecter", explique Dominique Delattre, directeur Afrique, Proche et Moyen-Orient à l’Awex.