La nouvelle crise du Golfe menace l'économie mondiale

Les Etats-Unis ont la capacité militaire de frapper l’Iran en réponse à l’attaque inédite – et d’une précision chirurgicale – contre Aramco. Mais la question divise à Washington. Une telle opération nécessiterait une collaboration totale de l’Arabie saoudite. Or le royaume est usé par une guerre de cinq ans contre les rebelles chiites houthis au Yémen, qui a fait des dizaines de milliers de victimes au sein de la population civile. Ce conflit et l’assassinat sordide l’an dernier du journaliste Jamal Khashogi, a fini par ternir l’image du prince héritier Mohammed ben Salmane, dit "MBS".

La résistance limitée de l’économie mondiale

Une issue imprévisible

L’Arabie saoudite, premier mondial du pétrole, vient de démontrer la fragilité de son système de défense. Mais le plus grave, dans cette crise, tient dans l’imprévisibilité de ses acteurs, qu’il s’agisse de Trump, "MBS" ou Khamenei. Un Président des Etats-Unis prompt à jouer la surenchère dans les menaces de conflit armé et l’usage de l’arme nucléaire. Une monarchie saoudienne affaiblie, qui n’hésite pas à faire tuer et découper un opposant dans un consulat et connu pour son irrespect des droits humains. Un régime iranien de plus en plus radical, qui cherche la moindre occasion pour allumer des incendies dans une région du monde qui s’avère, plus que jamais, être une véritable poudrière.