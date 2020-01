Le "Letter Gate" plonge le Pentagone dans le ridicule

Les drones américains sont-ils plus fiables que les services de communication de l’armée la plus puissante du monde? Le "Letter Gate" le laisse croire et à défaut de rassurer, il a fait sourire toute la planète ces deux derniers jours. Et c’est tant mieux, car elle ne méritait pas en ce début d’année ces tensions entre l’Iran et les Etats-Unis.