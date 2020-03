Le Liban en défaut de paiment pour la première fois de son histoire

Pays qui croule sous une dette de 92 milliards de dollars, soit environ 170% de son PIB, le Liban "va restructurer sa dette conformément à l'intérêt national" , a expliqué le chef du gouvernement, désigné fin décembre plus de deux mois après le début d'un mouvement de contestation inédit contre la classe politique accusée de corruption et d'incompétence.

Il s'agit de la première décision majeure du gouvernement, formé en janvier après des semaines de manifestations réclamant le départ d'une classe politique inchangée depuis des décennies et des réformes structurelles. Le Liban fait face à sa pire crise économique depuis la fin de la guerre civile (1975-1990), dans un contexte de récession, de pénurie de liquidités mais aussi de hausse des prix et de chômage persistant.

Le 9 mars, l'Etat devait en théorie rembourser 1,2 milliard d'Eurobonds, des bons du Trésor émis en dollar par l'Etat, dont une partie est détenue par les banques et la Banque centrale. Deux autres échéances de remboursement sont prévues en avril et juin, pour un montant total de 1,3 milliards de dollars. Réuni samedi au palais présidentiel, le Conseil des ministres a tranché en faveur d'un non paiement de sa dette après des semaines de tractations.