Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu inculpé pour corruption

Le procureur général d'Israël a inculpé ce jeudi le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires, ce qui soulève encore plus d'incertitude quant à savoir qui dirigera finalement un pays enlisé dans le chaos politique après deux élections non concluantes cette année.