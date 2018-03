"Le Qatar n'a jamais financé le terrorisme"

"Le Qatar ne veut plus voir d’attentat terroriste, nulle part dans le monde", affirme le ministre de la Communication Saif Al Thani. Pour y parvenir et briser le blocus qui est imposé au Qatar, il propose une initiative de sécurité pour la région: créer une plateforme régionale de sécurité, où l’UE comme l’Otan seraient les bienvenus.

Doha n’a rien d’une ville assiégée. Ses buildings ultramodernes en bord de mer fourmillent d’activité. On croise dans ses rues des touristes, des hommes d’affaires. Les effets du blocus imposé par les pays voisins sont réels, mais à peine visibles. Le micro-Etat, troisième producteur mondial de gaz, cherche une porte de sortie.

La crise du Golfe a éclaté en juin 2017. Plusieurs Etats arabes, l’Arabie saoudite en tête, ont décrété un embargo contre le Qatar, qu’ils accusent d’avoir financé le terrorisme et de collaborer avec l’Iran. Doha contourne la sanction grâce à sa compagnie aérienne et à son port. Effet inattendu, le pays sunnite s’est rapproché de l’Iran chiite qui lui livre des milliers de tonnes de marchandises.

La visite de l’émir du Qatar, sheikh Tamim ben Hamad al-Thani, mardi en Belgique, ne doit rien au hasard. Le pays du Golfe est en pleine offensive diplomatique en Europe.

"Les gens ne peuvent plus voir leur famille"

Sheikh Saif Al Thani, le ministre de la Communication du Qatar, le plus important après le Premier ministre, nous reçoit au siège du gouvernement à Doha. "Nous avons trouvé d’autres pays pour nous aider. Mais le blocus nous cause des difficultés sur le plan social, des entreprises en souffrent, déplore-t-il. Les gens ne peuvent plus voir leur famille dans les pays voisins. Ils ont du mal à exercer leur religion et à se recueillir dans les lieux saints."

Pour sortir de l’impasse, le Qatar ne voit qu’une solution. "Nous devons reprendre le dialogue. Des milliers de gens sont affectés pas cette situation."

"Nous n’avons jamais financé l’Etat islamique"

Le Qatar a-t-il, ou non, financé l’Etat islamique? "C’est faux. Nous n’avons jamais financé l’Etat islamique, ni monté le moindre groupe terroriste, de près comme de loin, martèle le ministre. S’ils ont des preuves, qu’ils les montrent. Ils veulent justifier leur politique par le terrorisme, mais ils n’ont jamais abordé cette question avant le blocus."

On reproche aussi au Qatar d’avoir laissé certains de ses richissimes citoyens subsidier les terroristes. L’Arabie saoudite et ses alliés ont diffusé une liste de noms. "Cette liste est sans fondement. Nous avons une procédure antiterroriste et nous ne laissons personne soutenir des terroristes."

"Ce qu’il faut créer maintenant, c’est une stratégie pour l’après-Etat islamique." Saif Al Thani Ministre quatari de la communication

Les changements géostratégiques dans la région sont défavorables au Qatar. Les relations entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite ont été rétablies l’an dernier, à l’initiative de Donald Trump, après des années de froid suite au 11 septembre.

Durant ces quinze dernières années, le Qatar s’est développé sur la scène internationale au-delà de ce que sa taille lui permettrait, grâce aux richesses du gigantissime champ gazier qu’il partage avec l’Iran. Le fonds souverain du Qatar a investi un peu partout dans le monde. Sa télévision Al Jazeera a une couverture planétaire. Son armée, ultra-équipée, s’est impliquée en Libye. Le pays a soutenu discrètement les Frères Musulmans au Moyen- Orient.

Par le blocus, les Etats voisins cherchent à ramener le Qatar à son statut de micro-Etat. "Nous avons été très actifs durant ces vingt dernières années sur le plan international et national. Nous voulons apporter plus de stabilité dans le monde. Nous avons été médiateurs dans beaucoup de conflits, poursuit sheikh Saif Al Thani. Chez nous, nous avons investi dans l’énergie, la sécurité, le sport, les infrastructures de la Coupe du monde de football. Certains pays disent que nous sommes allés trop vite et que cette rapidité les affecterait. Mais si nous changeons, c’est pour le bien de notre peuple et de tous ceux qui vivent au Qatar."

Créer une plateforme de résolution des conflits

"Le Printemps arabe a commencé par des gens qui voulaient une plus grande égalité. Nous ne soutenons aucun groupe. Ce que nous soutenons, c’est le droit des gens à vivre dans la dignité. Nous sommes en lien avec des gouvernements, qu’il y ait ou pas des Frères musulmans proches du pouvoir."

Le Qatar a vu d’un bon œil le Printemps arabe, allant jusqu’à conseiller à Bachar al-Assad de faire profil bas. L’intéressé n’a pas suivi le conseil.

Doha condamne la répression de Damas. "Bachar a commis des dégâts irréversibles. Utiliser la violence contre les gens crée le terrain pour le terrorisme. Les gens ont besoin de stabilité, telle est notre vision. Mais hélas, je ne suis pas sûr que ce soit fini en Syrie, ajoute-il. Le Qatar est tout le contraire de l’Etat islamique. Ce qu’il faut créer maintenant, c’est une stratégie pour l’après-Etat islamique. Tous les pays de la région doivent se mettre ensemble et travailler à cela."

L’émir du Qatar veut construire un pacte de sécurité pour le Moyen- Orient. "Nous poursuivons plusieurs objectifs. Faire en sorte que plus jamais aucun blocus ne soit décrété contre un pays, créer une plateforme de résolution des conflits dans la région et proposer à tous les Etats ou les organisations qui le veulent de nous rejoindre, comme l’Union européenne, les Etats-Unis ou l’Otan", affirme le ministre.

Pour le Qatar, l’Union européenne est un exemple. "Nous voulons une stabilité comparable à la vôtre en créant un dialogue autour de la sécurité, explique-t-il. La seule manière de lutter contre le terrorisme, c’est de collaborer."

Plus d’investissements en Belgique

La présence de l’émir du Qatar en Belgique coïncide avec cette initiative de sécurité, qu’il vient pousser au niveau de l’Union européenne. "La Belgique est un acteur important et écouté au niveau européen", dit-il. Des questions d’investissement étaient aussi à l’agenda. "Nous examinons différentes possibilités dans plusieurs secteurs, celui de l’énergie étant prioritaire."