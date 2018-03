"Le Qatar veut s'ouvrir aux investissements belges"

Yousuf Mohamed Al-Jaida trône au sommet de la tour du Qatar Financial Center. Imperturbable, le CEO de la première plateforme financière du Qatar considère l’étendue des bénéfices inattendus apportés par l’embargo imposé par l’Arabie saoudite et ses alliés.

"L’année 2017 est la meilleure depuis notre fondation . lâche-t-il, Le blocus a eu un effet positif surprenant . Jusqu’ici, la plupart de nos clients, des multinationales, arrivaient le matin pour faire leur business et repartaient le soir. Maintenant, elles doivent contourner l’embargo, passer par d’autres pays pour arriver à Doha. Ce qui prend au moins dix heures. Alors, elles ont décidé de s’installer ici." Plus de cent holdings financiers se sont relocalisés au Qatar. "Avant le blocus, les gens vivaient à Dubaï pour le style de vie, même s’ils travaillaient à Doha. Maintenant, ils s’installent ici."

Incitants financiers

Le Qatar Financial Center compte plus de 450 sociétés financières, à 70% étrangères, et abrite plus de 20 milliards de dollars d’actifs. Le Qatar ne lésine pas sur les incitants, comme l’exemption d’impôts pour les activités menées hors du pays. Celles qui ont lieu sur son territoire étant imposées à 10%. "Notre espace est régi par la common law et nous avons notre tribunal d’arbitrage, ce qui évite aux étrangers de devoir se plonger dans le droit qatari", explique le CEO.