Le chef de l'Etat islamique serait toujours vivant

"Nous avons des informations indubitables et des documents de sources au sein de l'organisation terroriste selon lesquelles al-Baghdadi est toujours vivant et se cache dans la (région de la) Jaziré."

"Nous avons des informations indubitables et des documents de sources au sein de l'organisation terroriste selon lesquelles al-Baghdadi est toujours vivant et se cache dans la (région de la) Jaziré", a déclaré Abou Ali al-Basri, le directeur général du département du Renseignement et du Contre-terrorisme, cité ce lundi par le quotidien gouvernemental As Sabah.