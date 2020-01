Le "deal du siècle", un cadeau pour Netanyahou

La veille de son investiture comme 45e Président des Etats-Unis, Donald Trump confiait une tâche épineuse à son gendre, Jared Kushner. Proposer un plan pour établir la paix entre Israéliens et Palestiniens . Trois ans plus tard, un accord controversé accouche dans la douleur.

Les détails ne sont pas encore connus, mais les grandes lignes, mises à jour par des sources israéliennes, donnent déjà une idée du plan de paix. A priori, il semble être une victoire non pas pour la paix, mais pour la droite religieuse israélienne. Il donnerait le feu vert à l’annexion de la Vallée du Jourdain, et offrirait le contrôle de la disputée Jérusalem aux Israéliens. En Cisjordanie, le statu quo d’occupation serait maintenu, renforçant même le contrôle d’Israël, et l’État hébreu préserverait ses colonies. Pas de compensation pour la partie adverse, car le plan ne contiendrait aucune promesse concrète pour la création d’un État palestinien.