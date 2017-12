Le monde place ses pions après l'annonce de Trump sur Jérusalem

Plusieurs Palestiniens ont été blessés lors d’émeutes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Deux roquettes auraient été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza, sans atteindre leur cible. Le Hamas a appelé à une nouvelle intifada tandis que le Fatah cherchait à temporiser. La Ligue arabe doit se réunir samedi. Côté européen, on continue à plaider pour une solution à deux Etats avec Jérusalem comme capitale d’Israël et de la Palestine.