Le prince Hamza accusé d'avoir comploté contre le royaume de Jordanie

Le prince Hamza, demi-frère du roi Abdallah II de Jordanie, aurait tenté de déstabiliser le royaume et de porter atteinte à la sécurité du pays, selon le vice-Premier ministre jordanien.

Hamza, ex-prince héritier qui s'est vu retirer ce titre en 2004, aurait collaboré avec une puissance étrangère pour "porter atteinte à la sécurité" de la Jordanie, a déclaré le vice-premier ministre Ayman Safadi lors d'une conférence de presse. Deux personnalités, Bassem Awadallah (un ancien conseiller du roi) et Cherif Hassan ben Zaid (un membre de la famille royale), ainsi que 14 à 16 autres suspects ont été arrêtés dans le cadre de ces accusations.

"Les services de sécurité ont suivi durant une longue période les activités et les mouvements du prince Hamza ben Hussein, de Cherif Hassan ben Zaid et de Bassem Awadallah et d'autres personnes visant la sécurité et la stabilité de la patrie", a argué le vice-premier ministre. "La sédition a été tuée dans l'œuf."

Le prince "n'obéira pas aux ordres"

Le prince Hamza, demi-frère du roi Abdallah II, avait annoncé samedi soir avoir été "assigné à résidence dans son palais à Amman". Dans une vidéo transmise à la BBC par son avocat, Hamza a affirmé que le chef d'état-major de l'armée s'était rendu à son domicile et lui avait signifié qu'il n'était "pas autorisé à sortir". Il a nié avoir pris part à un complot, et accusé les autorités de son pays de "corruption" et d'"incompétence".

Dans un enregistrement audio diffusé dans la nuit de dimanche à lundi sur Twitter, le prince Hamza a également affirmé qu'il ne coopérerait pas avec le pouvoir. "C'est sûr que je n'obéirai pas (aux ordres du chef d'état-major, le général Youssef Huneiti) quand il me dit que je ne suis pas autorisé à sortir, à tweeter, à communiquer avec les gens et que je suis seulement autorisé à voir ma famille", a-t-il indiqué.

"J'ai enregistré toute la conversation et je l'ai distribuée. Maintenant j'attends pour voir ce qui va arriver et ce qu'ils vont faire. Je ne veux pas bouger car je ne veux pas aggraver la situation", a ajouté le prince.

Un trône qui lui échappe deux fois

Âgé de 41 ans, Hamza est le dernier fils du roi Hussein, né d'un quatrième et ultime mariage avec la reine Noor, d'origine américaine. Conformément au souhait de son père, décédé en 1999, il avait été nommé prince héritier lorsque Abdallah II était devenu roi. Mais, en 2004, ce dernier lui a retiré son titre pour le donner à son propre fils aîné, Hussein.

Dans une lettre, le souverain se justifie auprès de son demi-frère par ces mots: "le fait que vous occupiez cette position symbolique (d'héritier) a restreint votre liberté et nous a empêché de vous confier certaines responsabilités que vous êtes pleinement qualifié pour assumer". Mais Hamza ne voit sûrement pas les choses d'un même œil.

"La chance de devenir roi lui a échappé à deux reprises, quand son père est mort prématurément (…) et quand son frère lui a retiré son titre" d'héritier, résume un analyste jordanien qui ne veut pas être identifié pour des raisons de sécurité.

D'après cet expert anonyme, le prince Hamza avait, ces derniers temps, "multiplié devant son cercle d'amis les critiques contre ce qu'il qualifiait de corruption au sein du pouvoir". Selon cette même source, "il y a certainement de la rancœur de sa part, car il n'a jamais digéré d'avoir perdu son titre de prince héritier", il y a plus de 15 ans.

"Sécurité et stabilité"

Dans une réaction sur Twitter, la reine Noor a pris la défense de son fils, dénonçant des "calomnies". "Je prie pour que la vérité et la justice l'emportent pour toutes les victimes innocentes", a ajouté la veuve du roi Hussein, qui avait déjà critiqué, ces derniers mois, les autorités du royaume sur le réseau social.

Le chef d'état-major jordanien, le général Youssef Huneiti, avait précisé samedi soir dans un communiqué que le prince Hamza avait été "appelé à arrêter les activités qui pourraient être utilisées pour porter atteinte à la stabilité et la sécurité du royaume". Il avait alors démenti son arrestation.

"Personne n'est au-dessus de la loi. La sécurité et la stabilité de la Jordanie passent avant tout. Toutes les mesures qui ont été prises l'ont été dans le cadre de la loi et après une enquête approfondie", avait-il néanmoins ajouté.

Des tentatives "vouées à l'échec"

Pour le journal d'État Al Rai, "certains agissements du prince [Hamza] ont été sciemment utilisés pour nuire à la sécurité et à la stabilité de la Jordanie". "Ceux qui connaissent l'histoire de la Jordanie savent bien que ce genre de situation arrive de temps à autre. Ils savent aussi que toute tentative de déstabiliser ce pays centenaire ou de séparer le peuple de son leadership sont vouées à l'échec", a conclu le journal.

L'ensemble des monarchies du Golfe ont fait unanimement bloc derrière le souverain jordanien en apportant leur plein soutien à son pouvoir.

Selon Barah Mikaïl, professeur à l'université Saint Louis à Madrid et directeur de la société de conseils Stractegia, "il n'y a pas beaucoup de raisons de douter de la version du pouvoir jordanien". "Celui-ci est très bien structuré côté renseignements et maillage national, et le contrôle étroit en particulier des personnes soupçonnées de pouvoir atteindre à la monarchie est un fait", a-t-il expliqué à l'AFP. "Le pouvoir jordanien a besoin de rassurer autour de lui et il se passerait bien de la présence d'un complot ourdi à son encontre, surtout à l'approche de l'anniversaire du royaume".