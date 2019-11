Le sud de l'Irak à feu et à sang

Le sud de l’Irak était à feu et à sang ce jeudi avec la mort de 27 manifestants dans la répression des forces de l’ordre et avec les attaques des protestataires contre des bâtiments officiels, dont le consulat d’Iran dans la ville sainte chiite de Najaf.

Avec l’incendie du consulat iranien, le mouvement qui conspue le pouvoir à Bagdad et son parrain iranien a franchi un palier, après des violences qui ont fait en deux mois plus de 380 morts et quelque 15.000 blessés, selon un bilan de sources médicales et policières compilé par l’AFP.