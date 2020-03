Les Israéliens votent sans espoir de renouveau...

Un sentiment de lassitude s’est emparé de tout un pays à l’issue de cette nouvelle campagne électorale. Pour la troisième fois en moins d’un an, les Israéliens sont appelés aux urnes ce lundi, sans grands espoirs de dénouer la crise politique. Depuis plusieurs semaines déjà, les analystes prévoient l’échec du scrutin, et l’organisation de quatrièmes élections.

Une campagne à droite

Parfois impitoyable, cette bataille électorale a été rythmée par des attaques personnelles, masquant du même coup les différences idéologiques de plus en plus floues entre les deux grands partis. Avec l’approche de son procès, prévu à la mi-mars, et les accents populistes dans ses discours, Benyamin Netanyahou a déçu une partie du centre-droit attachée aux valeurs démocratiques. Un vivier électoral pour son rival Benny Gantz, qui en a profité pour droitiser sa campagne, au risque de s’aligner idéologiquement sur le Likoud et faire fuir des voix de centre-gauche.