Les USA devraient ouvrir leur ambassade à Jérusalem bien plus vite que prévu

L'annonce a été accueillie de manière enthousiaste par le ministre israélien du Renseignement Israël Katz dans un message sur Twitter. "Il n'y a pas de plus grand cadeau que celui-ci! La décision la plus juste et la plus correcte. Merci, ami!" écrit le ministre. Israël a prévu de célébrer ce 70e anniversaire les 19 et 20 avril.