Les USA ne jugent plus les colonies israéliennes "non conformes" au droit

Les États-Unis ne considèrent plus que les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée sont "non conformes" au droit international. L'Autorité palestinienne dénonce la position de Washington. L'Union européenne s'en démarque...

L'administration de Donald Trump a donné un nouveau coup de canif au consensus international sur le conflit israélo-palestinien, en annonçant que les États-Unis ne considéraient plus comme illégales les colonies de l'État hébreu en Cisjordanie occupée.

"Jamais de solution judiciaire"

Après la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël et celle de la souveraineté de l'État hébreu sur le Golan syrien, il s'agit d'une nouvelle décision spectaculaire en rupture avec la tradition diplomatique américaine. "La vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de solution judiciaire au conflit, et que les débats sur qui a raison et qui a tort au regard du droit international n'apporteront pas la paix", a expliqué Mike Pompeo. Celui-ci a tenu à présenter cette annonce comme un retour à l'interprétation du président Ronald Reagan au début des années 80, se démarquant surtout de la précédente administration démocrate de Barack Obama qui avait vivement condamné la colonisation.