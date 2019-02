Les cartes restent brouillées en Syrie

L’État islamique (EI) serait sur le point d’être balayé de la carte à en croire Washington et les Forces démocratiques kurdes (FDS) qui semblent plus qu’impatients à l’idée de pouvoir bientôt tourner la page. Pendant que les États-Unis s’apprêtent à retirer leurs troupes de Syrie et exhortent les pays européens à s’occuper de leurs jihadistes emprisonnés dans les geôles kurdes, les Kurdes, eux, négocient leur avenir et leur protection avec le régime Assad. Où en est la menace jihadiste et comment l’avenir de la Syrie est-il en train de se dessiner?