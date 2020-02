Les conservateurs favoris des législatives en Iran

L'Iran a élu vendredi ses députés lors d'un scrutin pour lequel les conservateurs partent favoris après la disqualification de milliers de candidats réformateurs et modérés et la déception exprimée par beaucoup face à l'action du gouvernement.

Les 290 députés de la onzième législature à sortir des urnes depuis la révolution islamique de 1979 commenceront leur travail dans un contexte de tensions exacerbées entre Téhéran et Washington , et alors que l'Iran traverse une violente récession.

La disqualification de milliers de candidats réformateurs et modérés réduit pratiquement le scrutin à un affrontement entre conservateurs et ultraconservateurs et pourrait alimenter l'abstention. En fonction des résultats, la plus ou moins grande représentation des ultras dans la future Assemblée, déterminera la marge de manoeuvre qui restera au président Rohani jusqu'à la fin de son mandat en 2021, et pourrait influer sur la poursuite de sa politique extérieure d'ouverture.