Les forces en présence dans la crise iranienne...

La montée de tensions entre les Etats-Unis et l’Iran a fait craindre le pire cette semaine. Washington veut conserver sa place stratégique dans cette zone pétrolière. L’Iran veut pousser l’armée américaine hors de la région. Quelles sont les forces en présence?

L’Iran a promis de venger la mort de Qassem Soleimani, alors que les Etats-Unis justifient cette opération par des attentats que préparait le général d’Al-Qods ("Jérusalem") contre des installations américaines. En une semaine, le ton est monté entre la République islamique et les Etats-Unis, comme jamais depuis la révolution iranienne.

Le scénario le plus probable consiste à voir l’Iran continuer à harceler les troupes américaines basées au Moyen-Orient afin de les pousser à partir et, surtout, galvaniser la popularité défaillante des mollahs. Le régime iranien pourrait recourir à des tirs de missiles à courte portée, comme mercredi dernier, ou aux milices pro-iraniennes implantées en Syrie, en Irak et au Liban.

Le scénario du pire, une guerre totale avec les Etats-Unis, se solderait par une défaite de l’Iran. Téhéran pourrait frapper préventivement la cinquième flotte, voire l’anéantir, grâce à ses centaines de missiles. Ce serait le prétexte pour les Etats-Unis, appuyés par ses alliés, Israël et les monarchies du Golfe, de répliquer par une frappe massive.

Stratégie d’encerclement de l’Iran

Les Etats-Unis ont massé environ 70.900 hommes au sein des bases au Moyen Orient en vue de défendre leurs intérêts politiques et économiques dans la région la plus riche du monde en hydrocarbures. Ils poursuivent également une stratégie d’encerclement de l’Iran qui ne cesse d’accroître son influence hors de ses frontières.

Six mille soldats américains sont en Irak dans les bases comme celles d’al-Assad et d’Erbil ainsi qu’à Bagdad. Ils ont pour mission d’assister l’armée irakienne et de lutter contre les groupes terroristes État islamique et Al-Qaïda dans le cadre de la coalition internationale.

La plus grande base américaine au Moyen Orient se trouve au Qatar, à Al Oudeid, où sont casernés 13.000 soldats. Des plans récents prévoient d’agrandir le site. C’est aussi là où sont basés les bombardiers B52 envoyés en juin dernier par Donald Trump au Moyen-Orient en réponse à la volonté de l’Iran de redémarrer son programme nucléaire.

Vue en plein écran ©Marijn De Reuse

Le Koweït accueille 13.000 militaires répartis dans plusieurs bases, auxquels s’ajoute un corps de 3.000 soldats envoyés cette semaine par la Maison Blanche et prêts à partir en Irak.

Le Bahreïn accueille 7.000 soldats basés à Manama et la prestigieuse cinquième flotte américaine, dont fait partie le porte-avions nucléaire "Abraham Lincoln". Ses navires surveillent le détroit d’Ormuz, la porte d’entrée du Golfe persique où passent 30% du pétrole mondial, et la zone la plus militarisée de la planète.

L’Arabie Saoudite (3.000 militaires américains) est l’ennemi historique de l’Iran et se trouve impliquée dans une guerre contre les rebelles houthis pro-iraniens au Yémen. Les dépenses militaires de la monarchie sont supérieures à celles de l’Iran.

Oman autorise l’armée américaine (600 militaires) à utiliser ses ports et ses aéroports. Sa proximité du détroit d’Ormuz en fait un allié stratégique pour les Etats-Unis. Les Emirats arabes unis (5.000 militaires), eux aussi proches du détroit d’Ormuz, sont des alliés traditionnels des Etats-Unis et de l’Arabie saoudite.

La Turquie, pays membre de l’Otan, abrite une base de l’alliance atlantique à Incirlik, où se trouvent 2.500 GI’s et une cinquantaine de bombes nucléaires.

Pas moins de 14.000 militaires se trouvent en Afghanistan dans le cadre d’une mission de stabilisation de l’Otan. Ils pourraient, au besoin, être intégrés à la stratégie américaine à l’égard de l’Iran.

Le double visage de l’armée iranienne

Les forces iraniennes sont scindées en deux, l’armée régulière, appelée "Artesh" et le corps des Gardiens de la révolution islamique, aussi appelé les pasdarans.

Les Gardiens de la révolution forment aujourd’hui un corps de 200.000 hommes surentraînés.

L’armée conventionnelle, essentiellement défensive, compte 300.000 hommes et deux millions de réservistes. Son équipement est vétuste. "Artesh" dispose d’une septantaine d’avions de combat et des chars datant pour la plupart des années 1950. Sa force tient dans le nombre de soldats et son puissant système de défense antiaérien russe (S-300).

Les Gardiens de la révolution étaient à l’origine composés des volontaires impliqués dans la révolution islamique. Ils forment aujourd’hui un corps de 200.000 hommes surentraînés. Ils sont présents en Syrie, aux côtés du Hezbollah soutenu par l’Iran.

La mission des pasdarans est vouée à la protection du territoire intérieur, mais aussi à l’attaque et au harcèlement de l’ennemi extérieur. Ils sont chargés d’assurer l’influence de l’Iran à l’étranger. Ils disposent de plus de 300 missiles Shabab 1 et 2, d’une portée de 500 kilomètres utilisés lors de l’attaque des bases d’Al-Assad et d’Erbil mercredi dernier. Ils détiennent aussi des missiles Qiam 1 (800 km) et Shabab 3 (2.000 km).

Les pasdarans possèdent également des drones équipés de missiles, soupçonnés d’avoir été dirigés contre des installations d’Arabie saoudite, et des vedettes maritimes très mobiles.