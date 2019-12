Les liens se réchauffent entre le Qatar et l'Arabie saoudite...

Les contacts reprennent entre le Qatar et l’Arabie saoudite, laissant présager une levée prochaine de l’embargo contre le petit pays du Golfe.

Un vent chaud s’engouffre dans les tours ultramodernes dressées au cœur de Doha. La circulation est intense, les hôtels bondés. Rien dans la capitale du Qatar ne laisse entrevoir l’état de blocus dirigé depuis deux ans contre le petit État du Golfe par l’Arabie saoudite et huit État voisins. Le pays a été relégué au ban de la région, accusé d’entretenir des relations avec l’Iran et de financer le terrorisme djihadiste.

La compagnie aérienne Qatar Airways tourne comme une horloge. Un pont aérien contourne le blocus, acheminant les denrées vitales et les produits de luxe. Les sites gaziers et pétroliers produisent comme par le passé.

Les premiers mois du blocus, le Qatar a perdu entre 42 et 43 milliards. Aujourd’hui, sa résilience porte ses fruits. "Les Qataris ont mis en place un réseau alternatif qui a diversifié l’économie et développé une industrie agricole les rendant autosuffisants", explique Gerd Normann, professeur de Relations internationales à l’Université de Georgetown à Doha.

Réchauffement diplomatique

Les jours du blocus sont-ils comptés? Ces dernières semaines, des contacts secrets se sont multipliés entre les autorités qataries et saoudiennes. Cette activité s’est traduite, le 10 décembre dernier, par la visite en Arabie saoudite du Premier ministre qatari, Abdallah Ben Khalifa Al Thani, à l’occasion du sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Il a été accueilli par le roi Salmane en personne. Les deux hommes étaient détendus, souriants. Comme si de rien n’était. "Cette visite est significative. Il y a un changement réel, lâche Gerd Normann. D’intenses discussions ont eu lieu ces derniers mois. C’est important."

Le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed Ben Abdelrahman, s’était rendu à Riyad à plusieurs reprises, bien avant le Premier ministre, a révélé le Wall Street Journal.

Pour autant, cela ne veut pas dire que les relations se sont normalisées. L’émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, ne s’est pas déplacé au CCG. Pas question d’être sur la photo. Le même jour, il se trouvait à Kigali pour une conférence sur la corruption.

Le ballet diplomatique laisse entrevoir un espoir. "On pourrait aller vers un adoucissement des mesures. Le Qatar réclame la réouverture de l’espace aérien et des routes", poursuit Gerd Normann. D’autres observateurs attentifs, "off the record", voient une levée du blocus dans les semaines à venir, "peut-être même pour la fin de l’année", dit une source. À voir.

La première à en profiter serait la population. La situation est ubuesque. Les relations familiales et amicales, forcément nombreuses entre les habitants des pays du Golfe, ont été pénalisées par le blocus.

Le réchauffement est visible. Alors que nous assistions au Gopac 2019, la conférence mondiale contre la corruption organisée, une délégation du gouvernement saoudien était installée devant nous, ne manquant rien des débats. "Les déplacements de Saoudiens au Qatar sont devenus de plus en plus intenses, pour les événements sportifs et diplomatiques", raconte un témoin.

Les raisons d’une levée du blocus

La levée du blocus est conditionnée au respect de treize conditions fixées par l’alliance dirigée par l’Arabie saoudite. Arrêter les émissions d’Al Jazeera, cesser les relations avec l’Iran, fermer une base turque, arrêter de financer des groupes terroristes ou assimilés par certains Etats comme le Hamas ou les Frères musulmans…

"Ils n’appliqueront pas les 13 mesures, Al Jazeera ne sera pas fermée, dit Gerd Normann. Par contre, ils réfléchissent comment chaque partie pourrait sauver la face."

Les Frères musulmans ne seront jamais considérés par le Qatar comme une organisation terroriste. Par contre, les autorités qataries pourraient faire une déclaration dans laquelle ils leur imposent de ne plus mener des activités, ou du moins certaines, au Qatar. Leur influence sera réduite, tout comme celle d’Al Jazeera.

Doha devrait aussi donner des garanties qu’ils n’interféreront pas dans les affaires des autres pays.

L’Arabie saoudite, de son côté, subit des pressions américaines pour lever le blocus au plus vite. Le royaume a également perdu de sa crédibilité depuis la guerre du Yemen et l’affaire du meurtre du journaliste et ancien proche du pouvoir, Jamal Khashoggi. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, dit "MBS", veut redresser l’image de son pays.

Une autre échéance pourrait aussi débloquer la situation. La coupe du monde 2022, qui approche à grand pas. Les Saoudiens, qui se déplacent encore aujourd’hui en nombre au Qatar pour suivre les compétitions sportives, ne voudront en aucun cas manquer cela.

Contrôle financier

Le financement du terrorisme est une question épineuse. Le Qatar affirme qu’il n’a jamais financé de groupe terroriste. Dans les faits, de l’argent qatari est allé à des organisations en Syrie et en Libye dont il a perdu le contrôle. "C’est vrai que de l’argent est allé vers des gens peu recommandables, explique Gerd Normann. Le Qatar se rend compte qu’il a fait des erreurs et a mis en place un contrôle très étroit des flux financiers." Ce contrôle est une des clés de la levée du blocus.