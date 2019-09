Les marchés pétroliers secoués après les attaques en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite s’efforçait dimanche de faire redémarrer ses installations pétrolières endommagées samedi par des attaques de drones, qui ont entraîné une réduction de moitié de sa production, stratégique pour l'économie mondiale. Les rebelles yéménites Houthis, soutenus par l'Iran et qui font face depuis cinq ans à une coalition militaire menée par Ryad, ont revendiqué ces attaques contre les installations du géant public Aramco.

Il n'y a aucune preuve que cette "attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial" soit venue du Yémen, a commenté samedi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, accusant l'Iran d'être à l'origine de l'attaque et assurant que les Etats-Unis allaient oeuvrer pour assurer l'approvisionnement des marchés.

Téhéran a jugé ces accusations "insensées" et "incompréhensibles", par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, qui a laissé entendre qu'elles avaient pour but de justifier "des actions futures" contre l'Iran. L'Irak a de son côté réfuté tout lien avec l'attaque après que le Wall Street Journal a indiqué que des responsables américains et saoudiens étudiaient la possibilité que des missiles aient pu être tirés sur les installations pétrolières depuis l'Irak.