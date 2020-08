Les rues de Beyrouth s’embrasent

L’annonce, le 17 octobre 2019, d’une nouvelle taxe sur les appels effectués via les messageries internet avait d'ores et déjà déclenché une vague de révoltes, de grèves et de blocages routiers à travers tout le pays, de Beyrouth à Tripoli. Les rétropédalages et les promesses de réformes du gouvernement de Saad Hariri (Cdf) n’avaient pas suffi à apaiser les manifestants. Ces derniers exigeaient bien plus que cela: le renouvellement de la classe politique qu’ils jugent corrompue et incompétente. Le premier ministre Hariri et son gouvernement ont finalement été contraints de démissionner le 29 octobre 2019.