Les talibans ont escorté des Américains à l'aéroport de Kaboul

En vertu d'un autre accord, les troupes spéciales américaines pouvaient joindre leurs compatriotes via des " centres d'appel ", après quoi ces derniers étaient informés de l'endroit exact où ils devaient se rendre.

Quel avenir pour l'aéroport?

"Nos combattants et nos forces spéciales sont capables de contrôler l'aéroport et nous n'avons besoin de l'aide de personne pour la sécurité et le contrôle administratif de l'aéroport de Kaboul", a déclaré lundi un porte-parole des talibans.