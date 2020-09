Liban: le diplomate Moustapha Adib désigné Premier ministre

Le Liban connait désormais son Premier ministre, quatre semaines après l'explosion qui a secoué Beyrouth. Il s'agit de Moustapha Adib, 48 ans, jusqu'ici ambassadeur du Liban en Allemagne.

L'ambassadeur du Liban en Allemagne, Moustapha Adib, a été désigné Premier ministre après avoir obtenu le plus grand nombre de voix lors de consultations parlementaires menées par le chef de l'État Michel Aoun, a annoncé lundi la présidence libanaise. "Nous avons décidé de nommer l'ambassadeur Moustapha Adib, et nous espérons que le gouvernement sera rapidement formé", a indiqué à la presse l'ancien chef de gouvernement Fouad Siniora.

Le nouveau Premier ministre s'est d'ailleurs engagé à former en un "temps record" une équipe ministérielle formée d'"experts" et de personnes "compétentes" chargés de mettre en œuvre des "réformes" longtemps attendues. Dans la foulée de sa désignation, M. Adib s'est immédiatement rendu dans un quartier dévasté par l'explosion gigantesque le 4 août au port de Beyrouth, qui a tué au moins 188 personnes et anéanti des quartiers entiers de la capitale. Ni le président Michel Aoun, ni l'ex-Premier ministre Hassan Diab ne s'étaient rendus dans ces quartiers.

"La tâche que j'ai acceptée repose sur le fait que toutes les forces politiques (…) sont conscientes de la nécessité de former un gouvernement en un temps record et de commencer à mettre en œuvre des réformes, avec comme point de départ un accord avec le Fonds monétaire international", a déclaré M. Adib dans un discours télévisé. Le Liban avait entamé en mai des négociations avec le FMI en vue d'un plan de sauvetage d'environ 10 milliards de dollars, en contrepartie d'une série de réformes longtemps boudées par les autorités libanaises. Mais les négociations sont désormais au point mort.

Visite du Président Macron

La désignation de cette personnalité relativement inconnue est intervenue à quelques heures de l'arrivée au Liban du Président français Emmanuel Macron qui a pressé les dirigeants libanais de former rapidement un "gouvernement de mission" chargé de sortir le pays de la crise économique et politique et de réformer le système politique.

M. Adib détient un doctorat en Sciences politiques et est professeur d'université, ambassadeur en Allemagne depuis 2013. Il est également proche de l'ancien Premier ministre et milliardaire Najib Mikati. Il a obtenu l'aval des principaux blocs parlementaires. Seul le parti chrétien des Forces libanaises, qui a basculé dans l'opposition depuis le soulèvement populaire d'octobre 2019, a nommé l'indépendant Nawaf Salam, ancien ambassadeur à l'ONU soutenu par la contestation.

Une classe politique critiquée

Le mouvement de contestation populaire a cependant prévenu qu'il rejetterait tout choix issu des consultations d'une classe politique dont il demande le départ. "Nous refusons l'issue des consultations parlementaires connue d'avance et qui déboucherait comme d'habitude sur un gouvernement soi-disant d'union nationale, un gouvernement qui est cuisiné à l'étranger", a affirmé à l'AFP Naji Abou Khalil, membre du Bloc national, parti d'opposition soutenant la contestation.

Sur les réseaux sociaux, les militants n'ont pas tardé à comparer M. Adib à M. Diab, qui avait promis en vain en janvier de diriger un premier gouvernement de technocrates indépendant des partis traditionnels au pouvoir. "Moustapha Adib est un nouveau Hassan Diab, mais la différence est qu'il a l'aval du Courant du futur", a écrit sur Twitter Mohamad Chamieh, en référence à la formation politique de l'ex-Premier ministre Saad Hariri, qui détient le plus grand nombre de députés sunnites dans l'hémicycle.

Pour rappel, le gouvernement du président du Conseil des ministres Hassan Diab avait démissionné le 10 août dernier après l'explosion du port de Beyrouth six jours plus tôt. Cette explosion a causé entre 6,7 et 8,1 milliards de dollars de dégâts et pertes économiques, et le Liban a besoin urgemment de 605 à 760 millions de dollars pour se relever, selon une estimation publiée lundi par la Banque mondiale.

La population rend largement responsable la classe politique de cet incident, accusée d'incompétence et de corruption. De nombreuses manifestations ont secoué la capitale, et Hassan Diab avait lui-même accusé la classe politique traditionnelle libanaise et la corruption d'être responsables de l'explosion du port et de la situation actuelle. Il était chargé d’expédier les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau cabinet.

De belles promesses en l'air?

Dimanche, le président Aoun, 85 ans, sourd jusque-là aux appels à réformer, avait reconnu dans un discours à l'occasion du centenaire du Liban, célébré mardi, la nécessité de changer le système politique. De plus en plus conspué depuis la catastrophe du 4 août, il a même appelé à proclamer un "Etat laïc".

Quelques heures plus tôt, le chef du puissant Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'était dit prêt à discuter d'un nouveau "pacte politique" au Liban, où les communautés religieuses se répartissent le pouvoir. Mais certains estiment qu'il s'agit d'annonces de pure forme à l'occasion de la visite de M. Macron.