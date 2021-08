Macron appelle l'Iran à reprendre les négociations sur le nucléaire

L'ancien président américain, Donald Trump, a sorti unilatéralement en 2018 les Etats-Unis de cet accord sur le nucléaire et rétabli de sévères sanctions contre l'Iran. En réaction, Téhéran s'est progressivement désengagé du pacte. Entre avril et juin derniers, six rounds de négociations se sont tenus à Vienne entre l'Iran et les grandes puissances pour tenter de relancer l'accord. Les dernières discussions remontent au 20 juin, sans qu'une date ne soit fixée pour la suite. Des responsables iraniens ont indiqué que les négociations de Vienne ne reprendraient pas avant l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, un responsable de l'Union européenne évoquant début septembre.