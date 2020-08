Mike Pompeo en Israël au premier jour de sa tournée au Moyen-Orient

La tournée de cinq jours au Moyen-Orient de Mike Pompeo commence ce lundi en Israël, où il doit évoquer la normalisation des relations entre l'Etat hébreu et des pays arabes . Cette tournée intervient une dizaine de jours après l'annonce de l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis.

M. Pompeo doit notamment s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou au sujet de l'Iran et de "l'approfondissement" des relations entre Israël et le reste du Moyen-Orient, a indiqué son porte-parole à Washington. À la veille de cette rencontre, M. Netanyahou a déclaré que "son ami" et lui allaient parler de "l'expansion du cercle de la paix dans notre région".