Moratoire sur les expulsions d'Afghans: la Belgique ne suit pas Berlin et La Haye

Après avoir pressé Kaboul de reprendre des demandeurs d’asile déboutés, Berlin et La Haye changent de position. Au contraire du secrétaire d'État belge Sammy Mahdi.

Alors que le Pentagone s'attend à ce que Kaboul tombe aux mains des Talibans d’ici à quelques mois, l'Allemagne et les Pays-Bas ont fait volte-face: non seulement ils ne demandent plus à la Commission européenne de faire pression sur le gouvernement afghan pour récupérer ses ressortissants déboutés de leur demande d'asile, mais ils décrètent un moratoire sur les expulsions.

Ces décisions ont été annoncées mercredi, deux jours après la publication d'une lettre signée par six ministres européens exigeant la mise en œuvre des retours forcés. La lettre, envoyée le 5 août à la Commission européenne, était cosignée par le secrétaire d’État belge à l’Asile, Sammy Mahdi (CD&V), et ses homologues d’Allemagne, d’Autriche, du Danemark, de Grèce et des Pays-Bas. Le Belge avait justifié la démarche lundi en indiquant que "ce n'est pas parce qu'il y a des régions dangereuses dans un pays que chaque ressortissant de ce pays a automatiquement droit à une protection".

Mercredi, la secrétaire d'État néerlandaise Anneke Broekers-Knol a annoncé qu'aucun demandeur d'asile afghan ne sera expulsé de force vers son pays au cours des six prochains mois, vu la dégradation de la situation. Le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, a lui aussi annoncé qu'il suspendait les expulsions vers ce pays, soulignant que "un État de droit a aussi la responsabilité de veiller à ce que les expulsions ne constituent pas une menace pour les personnes impliquées".

La balle au CGRA

La lettre des six faisait suite à une note verbale envoyée début juillet par le gouvernement de Kaboul, qui indiquait alors sa décision de suspendre pour trois mois les retours forcés vers l'Afghanistan. Les ministres européens demandaient à la Commission d'intensifier le dialogue avec Kaboul pour assurer au contraire le retour "rapide et effectif" des personnes déboutées. "Arrêter les retours envoie le mauvais signal et motiverait probablement plus de citoyens Afghans à quitter leur domicile pour l'UE", écrivaient-ils, ajoutant que "trouver des moyens d'assurer les retours vers l'Afghanistan devrait être une priorité pour nous tous".

"Si le CGRA décide demain que la situation dans tout l'Afghanistan est trop dangereuse, ou que les décisions doivent être suspendues, nous suivrons cela. Toujours." Sammy Mahdi Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration

Le secrétaire d'État belge n’a pas revu sa position, soulignant que les décisions en matière de protection internationale sont prises en Belgique de manière indépendante par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), alors qu'aux Pays-Bas le service Immigration et Naturalisation (IND) dépend de la secrétaire d'État à la Justice. "Si le CGRA décide demain que la situation dans tout l'Afghanistan est trop dangereuse, ou que les décisions doivent être suspendues, nous suivrons cela. Toujours", a souligné Sammy Mahdi sur Twitter.

Au contraire, "il s'agit d'une décision politique en matière d'expulsion", estime l'ASBL de défense des droits des personnes exilées (Ciré), pour qui "la situation humanitaire catastrophique sur place doit primer sur les enjeux de la politique migratoire belge".

Le 31 août, les derniers soldats de l’Otan devraient avoir quitté le territoire afghan, alors que l'annonce de leur retrait a déclenché en mai une large offensive des Talibans, accusés entre autres de commettre des massacres de civils. Lundi, l’Unicef rapportait que 27 enfants avaient été tués au cours des trois jours précédents, et quelque 45% de la population a besoin d'aide humanitaire.

À ce jour, cette situation n'a pas provoqué de nouvelle crise migratoire en Europe : 4.000 entrées d'Afghans sur le sol européen ont été enregistrées depuis le début de l'année, soit un quart de moins que l'an dernier.