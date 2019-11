Netanyahou inculpé pour corruption et abus de confiance

Le centriste Benny Gantz et les partis de gauche ont appelé Benyamin Netanyahou à démissionner et le Parti travailliste compte déposer une requête devant la Cour suprême d’Israël exigeant son départ.

"Coup d’état"

La décision du procureur intervient quelques heures après que le Président Rivlin ait demandé au Parlement de choisir un Premier ministre, suite à l’échec de Benyamin Netanyahou puis de son rival centriste Benny Gantz à former une coalition gouvernementale. En théorie, les députés israéliens disposent de 21 jours pour proposer un nouveau candidat et former une coalition. Mais un tel scénario est peu envisageable. Israël se dirigerait donc vers un nouveau scrutin législatif, le troisième en un an, au grand dam des électeurs.La mise en examen de Benyamin Netanyahou pourrait minimiser ses chances de rallier certains députés. D’autant plus que dans son propre camp, le Likoud, des voix commencent à s’élever pour tourner la page "Bibi".