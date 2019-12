Netanyahu remporte la primaire du Likoud

Le député et ancien ministre Gideon Saar avait peu de chances de l'emporter face à Benjamin Netanyahu, à la tête du Likoud (droite) depuis 1993 - hormis six ans où le parti était dirigé par Ariel Sharon. Mais des résultats serrés auraient pu fragiliser le Premier ministre. Ce n'est pas le cas: 72,5% pour le chef de gouvernement, 27,5% pour son rival.

Au terme des élections anticipées d'avril, puis de septembre, ni Netanyahu ni le centriste Benny Gantz, du parti "Bleu-Blanc" n'avaient réussi à rallier 61 députés pour former un gouvernement. Le président Reuven Rivlin a dû confier cette tâche au Parlement lui-même, qui n'y est pas parvenu non plus, précipitant le pays vers un scrutin de plus.