"On l'oublie, mais le Hamas appelle à détruire Israël"

Le Hamas a appelé mardi à poursuivre les manifestations à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, après la mort de plus de trente Palestiniens. Ben-Dror Yemini, écrivain et éditorialiste israélien, invite à prendre du recul.

Plus de trente Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens depuis fin mars, alors qu’ils s’approchaient de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Jets de pierres, pneus en feu… les manifestants se pressent chaque jour vers le territoire israélien, revendiquant le "droit au retour" des réfugiés palestiniens.

Guerre des images

Dans ce conflit, la guerre des images et de la communication fait rage. "Je suis pro-palestinien et israélien. Je veux que la Palestine puisse être prospère et qu’il puisse exister deux États. Mais nous en sommes loin", déplore Ben-Dror Yemini, écrivain et éditorialiste au quotidien Yediot Aharonot. Pour lui, le Hamas et le gouvernement israélien commettent des erreurs.