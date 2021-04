Palestine: "Il y a de fortes chances qu'Abbas reporte les élections"

Chercheur palestinien au Washington Institute for Near East Policy

Stratégiquement, Abbas n'a pas intérêt au scrutin. Deux grands courants internes du Fatah contestent son leadership, ce qui hypothèque la victoire. "Abbas n'a jamais été clair sur les raisons et l'urgence de ces élections", explique Ghaith Al-Omari, chercheur palestinien au Washington Institute for Near East Policy et ancien conseiller de l'Autorité palestinienne. "Il voyait ce scrutin comme un moyen de réaffirmer sa légitimité. Mais la situation est telle que le Fatah se serait retrouvé en troisième ou quatrième position après les élections."