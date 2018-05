Pas d'incident majeur en Irak à l'occasion des élections

A l'issue de ce vote qui s'est clôt sans incident majeur, la participation --qui doit être connue en soirée-- semblait faible, à l'exception du Kurdistan et de la région de Mossoul, ancienne "capitale" du groupe Etat islamique (EI) dans le nord du pays.

Les Irakiens ont voté samedi pour décider si le Premier ministre Haider al-Abadi, parvenu en 2014 à son poste grâce un accord tacite entre les Etats-Unis et l'Iran, resterait aux manettes après l'avoir emporté sur les jihadistes, qui menaçaient l'existence du pays.

Près de 24,5 millions d'inscrits devaient élire les 329 députés du futur Parlement , dans un climat de tension régionale. Washington et Téhéran sont à nouveau à couteaux tirés après la décision du président américain Donald Trump de se retirer de l'accord nucléaire avec la République islamique.

A Qaraqosh, ville chrétienne proche de Mossoul, les électeurs ont dit désirer la "stabilité" et surtout "faire cesser l'exode" des chrétiens dans une ville où seule une petite partie des 50.000 habitants sont revenus après trois années d'occupation jihadiste.

"Confessionnalisme et corruption"

Dans la capitale, Sami Wadi, un retraité de 74 ans, a dit voter "pour sauver le pays du confessionnalisme et de la corruption ".

Mais les politiciens ont la peau dure et pour ne pas être délogés, ils se sont inscrits en tête de liste. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix et les candidats élus en fonction de leur position sur les 87 listes. Les premiers résultats devraient être connus au plus tôt mardi.