Pourquoi le plan de paix de Trump pour le Proche-Orient est voué à l'échec

Martelant sa conviction que les Palestiniens méritaient "une vie meilleure", Trump leur a aussi lancé une mise en garde. Il a annoncé avoir envoyé une lettre au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas l'exhortant à saisir "une chance historique", et peut-être "la dernière", d'obtenir un Etat indépendant. "Je lui ai expliqué que le territoire prévu pour son nouvel Etat resterait ouvert et sans développement " de colonies israéliennes "pendant une période de quatre ans" , a-t-il précisé.

Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a appelé la communauté internationale à boycotter le projet, contraire selon lui au droit international. "Ce n'est pas un plan de paix pour le Moyen-Orient", a-t-il martelé, jugeant que l'initiative visait avant tout à protéger "Trump de la destitution" et "Netanyahu de la prison". Le gouvernement britannique a, lui, estimé que ce plan "pourrait constituer une avancée positive".

Du côté de Moscou, on appelle Israéliens et Palestiniens à "négocier directement" pour trouver un "compromis mutuellement acceptable". "Nous ne savons pas si la proposition américaine est mutuellement acceptable ou non. Nous devons attendre la réaction des parties", a déclaré aux agences russes le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov.