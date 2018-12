Quels scénarios possibles en Syrie après le retrait américain?

Donald Trump a annoncé le retrait des troupes américaines de la Syrie en guerre, un tournant qui devrait avoir des répercussions sur l'évolution d'un conflit complexe, opposant une multitude d'acteurs internationaux et régionaux. Voici les enjeux et conséquences prévisibles pour les principaux acteurs engagés dans cette guerre meurtrière.

1/ Turquie

Washington a prévenu que le retrait des troupes, dont la date n'a pas été annoncée, sera "lent" et "coordonné" avec la Turquie, voisin de la Syrie. Ankara est déjà très influent dans le nord syrien, où il a déployé des forces et soutient des factions armées locales. La décision américaine laisse le champ libre aux ambitions de la Turquie, qui menace depuis la mi-décembre de lancer une nouvelle offensive contre la principale milice kurde de Syrie, les Unités de protection du peuple (YPG).

L'organisation est classée groupe "terroriste" par Ankara , même si ses combattants ont été de précieux alliés de Washington dans la lutte antijihadiste. Déjà, l'armée turque a massé d'importants renforts à la frontière. Elle a dépêché des dizaines de chars et blindés dans le nord syrien, près de Minbej.

2/ Les Kurdes

Pour parer à une opération turque, les Kurdes pourraient négocier un retour du régime de Bachar al-Assad dans leurs territoires, estiment des experts. Cette minorité syrienne avait tiré profit du conflit pour instaurer une autonomie de facto dans ses régions du nord et du nord-est.

"Les chances de maintenir un sérieux degré d'autonomie se sont considérablement réduites" , analyse le Center for Strategic and International Studies (CSIS).

3/ Damas et ses alliés

Damas et ses principaux alliés, la Russie mais aussi l'Iran, vont profiter d'un possible éclatement des régions kurdes. "Il y aura un partage du territoire des FDS (Forces démocratiques syriennes) entre les Turcs et l'armée syrienne", avance l'expert Fabrice Balanche. Selon lui, le pouvoir d'Assad pourrait récupérer la ville de Raqa, l'ex "capitale" du groupe Etat islamique, mais aussi l'intégralité de la province de Deir Ezzor (est), mettant la main sur des champs pétroliers stratégiques.